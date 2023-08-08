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09:01, 8 августа 2023Мир

Бывшего сотрудника ФБР обвинили в нарушении санкций США и связях с Дерипаской

NYT: экс-сотрудника ФБР обвинили в нарушении санкций США и связях с Дерипаской

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал ведет переговоры о возможной сделке о признании вины по делу, связанному с обвинениями в работе на российского олигарха Олега Дерипаску. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на опубликованные документы и заявления его адвоката в суде.

Макгонигал, ушедший в отставку с поста начальника контрразведки Нью-Йоркского отделения ФБР в 2018 году, обвиняется в нарушении американских санкций, отмывании денег и связях с Дерипаской, олигархом, некогда считавшимся близким к президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, федеральные прокуроры Вашингтона обвинили Макгонигала в сокрытии своих отношений с бизнесменом, якобы заплатившим ему 225 тысяч долларов, а также в введении в заблуждение ФБР относительно его контактов с иностранными гражданами и зарубежных поездок, что создало конфликт интересов с его служебными обязанностями.

Экс-сотрудник не признал себя виновным в этих обвинениях. Однако в понедельник, 7 августа, окружной судья, рассматривающий его дело в Нью-Йорке, назначила слушания по признанию вины на 15 августа, заявив, что она была проинформирована о том, что Макгонигал «может пожелать изменить» свое решение.

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    Виктория Кондратьева
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