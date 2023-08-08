Платье Одри Хепберн продадут на аукционе за 28 миллионов рублей

Розовое платье Givenchy Одри Хепберн продадут на аукционе за миллионы рублей

Розовое платье бренда Givenchy, которое носила британская актриса Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», продадут на аукционе Julien's Auctions за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает австралийское издание Harper's Bazaar.

Известно, что наряд из шелковой органзы, украшенный вручную гипюровой кружевной аппликацией с пайетками и бисером, уйдет с молотка в конце текущего года. При этом предполагаемая цена за предмет гардероба составит 300 тысяч долларов (28,8 миллиона рублей).

Платье было создано основателем дома моды Givenchy, дизайнером Юбером де Живанши. Отмечается, что на торги будут также выставлены костюмы актрис Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других.

Ранее брошенный в фанатку микрофон Карди Би решили продать за 9,5 миллиона рублей. Сообщается, что владелец звуковой компании The Wave Скотт Фишер решил продать электроакустический прибор на американской платформе eBay с начальной ценой в 500 долларов (48 тысяч рублей). При этом уточняется, что окончательная ставка на него выросла до 100 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).