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19:08, 8 августа 2023Ценности

Платье Одри Хепберн продадут на аукционе за 28 миллионов рублей

Розовое платье Givenchy Одри Хепберн продадут на аукционе за миллионы рублей

Фото: Paramount Pictures / Corbis / Getty Images

Розовое платье бренда Givenchy, которое носила британская актриса Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», продадут на аукционе Julien's Auctions за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает австралийское издание Harper's Bazaar.

Известно, что наряд из шелковой органзы, украшенный вручную гипюровой кружевной аппликацией с пайетками и бисером, уйдет с молотка в конце текущего года. При этом предполагаемая цена за предмет гардероба составит 300 тысяч долларов (28,8 миллиона рублей).

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Платье было создано основателем дома моды Givenchy, дизайнером Юбером де Живанши. Отмечается, что на торги будут также выставлены костюмы актрис Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других.

Ранее брошенный в фанатку микрофон Карди Би решили продать за 9,5 миллиона рублей. Сообщается, что владелец звуковой компании The Wave Скотт Фишер решил продать электроакустический прибор на американской платформе eBay с начальной ценой в 500 долларов (48 тысяч рублей). При этом уточняется, что окончательная ставка на него выросла до 100 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

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    Екатерина Ештокина
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