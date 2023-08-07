Брошенный в фанатку микрофон Карди Би решили продать за 9,5 миллиона рублей

Брошенный со сцены в фанатку микрофон рэперши Карди Би выставлен на продажу

Микрофон американской рэп-исполнительницы Карди Би, который она бросила в фанатку со сцены во время выступления, выставлен на аукцион. Об этом пишет Business Insider.

Сообщается, что владелец звуковой компании The Wave Скотт Фишер решил продать электроакустический прибор на американской платформе eBay с начальной ценой в 500 долларов (48 тысяч рублей). При этом уточняется, что окончательная ставка на него выросла до 100 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

«Цифровой микрофон Shure Axient, который Карди Би бросила в человека. Выставлен на благотворительный аукцион. Если вы хотите приобрести часть позорного хип-хопа и то, что теперь стало национальными и мировыми новостями, пожалуйста, предложите столько, сколько вы готовы вложить», — говорится в объявлении.

Карди Би бросила микрофон в зрителя на выступлении после того, как тот выплеснул на нее напиток.

Ранее в августе пострадавшая от микрофона Карди Би поклонница обратилась в полицию из-за полученных травм, однако дело было закрыто из-за отсутствия достаточного количества доказательств.