Пострадавшая от микрофона Карди Би фанатка обратилась в полицию из-за травм

Поклонница американской рэп-исполнительницы Карди Би, в которую певица швырнула микрофон во время концерта в Лас-Вегасе, обратилась в полицию из-за полученных травм. Об этом сообщает Variety.

«30 июля 2023 года женщина пришла в полицейский участок Лас-Вегаса, чтобы сообщить о нанесении тавм. По словам пострадавшей, она присутствовала на мероприятии 29 июля 2023 года в Лас-Вегасе. Во время концерта в нее бросили некий предмет со сцены», — говорится в документах полиции.

Правоохранительные органы начали расследование по факту получения пострадавшей травм.

Ранее сообщалось, что Карди Би бросила микрофон в зрительницу во время выступления после того, как та выплеснула на нее какой-то напиток.

В субботу, 29 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на артистку во время выступления выплескивают некую жидкость из стакана. В ответ певица бросает в этого человека микрофон и, видимо, кричит на него. После инцидента аккаунт Карди Би в соцсетях ретвитнул это видео.

Позже в сети появился ролик, где рэперша вновь бросила микрофон во время своего выступления, попав на этот раз в диджея.