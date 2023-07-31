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15:08, 31 июля 2023Культура

Карди Би вновь бросила в человека микрофон во время концерта

Карди Би повторно бросила в человека микрофон во время своего концерта

Американская рэп-исполнительница Карди Би вновь бросила микрофон в человека во время своего концерта в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рамузыка».

На опубликованных кадрах видно, как рэперша швыряет предмет в диджея. Сообщается, что такое решение она приняла после того, как участник выступления забыл включить ей фонограмму и ей пришлось читать рэп самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Карди Би бросила микрофон в зрителя во время выступления после того, как тот выплеснул на нее какой-то напиток.

В субботу, 29 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на артистку во время выступления выплескивают некую жидкость из стакана. В ответ певица бросает в этого человека микрофон и, видимо, кричит на него. После инцидента аккаунт Карди Би в соцсетях ретвитнул это видео.

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    Анастасия Астахова
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