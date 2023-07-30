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18:55, 30 июля 2023Культура

Карди Би бросила микрофон в зрителя на выступлении и попала на видео

Американская певица Карди Би бросила микрофон в зрителя во время выступления

Американская рэп-исполнительница Карди Би бросила микрофон в зрителя во время выступления после того, как тот выплеснул на нее какой-то напиток. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter.

В субботу, 29 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как на девушку во время выступления выплескивают некую жидкость из стакана. В ответ Карди Би бросает микрофон в этого человека и, видимо, кричит на него. После инцидента аккаунт Карди Би в соцсетях ретвитнул это видео. Судя по кадрам, певица швырнула предмет в девушку, хотя издания не уточняют, кто это был.

Хотя это далеко не первый случай, когда в артистов бросают предметы во время выступления, большинство из них не наносят ответных ударов, а просто уходят со сцены, отмечает издание.

Ранее певица Биби Рекса пострадала от удара мобильным телефоном во время концерта. Смартфон фаната попал исполнительнице в лицо.

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    Виктория Кондратьева
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