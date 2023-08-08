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14:53, 8 августа 2023Спорт

Названы лучшие футболист и тренер прошлого сезона РПЛ

РФС признал Малкома и Семака лучшими футболистом и тренером прошлого сезона

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший нападающий «Зенита» Малком и наставник сине-бело-голубых Сергей Семак признаны лучшими футболистом и тренером прошлого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) соответственно. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Петербургский клуб также признан лучшей командой минувшего сезона. Лучшим молодым игроком назвали 18-летнего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

Кроме того, РФС составил список 33 лучших игроков по итогам сезона. Наибольшее представительство в списке получил «Зенит» — девять футболистов.

«Зенит» в сезоне-2022/2023 пятый раз подряд стал чемпионом России. Малком с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. 3 августа бразильский форвард перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

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    Алексей Гусев
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