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20:17, 3 августа 2023Спорт

Малком объяснил уход из «Зенита»

Малком назвал одной из причин перехода в «Аль-Хиляль» финансовую составляющую

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий Малком объяснил переход из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. И сейчас, спустя четыре года [в «Зените»], чувствую, что пришло время для нового вызова», — сказал спортсмен.

Малком также назвал одной из причин трансфера в «Аль-Хиляль» финансовые условия по контракту. «Век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким», — подчеркнул он.

Саудовский клуб объявил о подписании Малкома 26 июля, сделка была официально завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму в 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

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