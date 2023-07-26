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21:40, 26 июля 2023Спорт

«Аль-Хиляль» объявил о подписании Малкома

«Аль-Хиляль» официально объявил о подписании экс-нападающего «Зенита» Малкома
Малком

Малком. Фото: Вячеслав Евдокимов / сайт ФК «Зенит»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» объявил в Twitter о подписании бывшего форварда «Зенита» Малкома.

Футболист будет выступать под 77-м номером. Срок действия соглашения с игроком не уточняется.

23 июля стало известно, что «Зенит» продаст Малкома за рекордную для чемпионата России сумму. Председатель правления клуба Александр Медведев рассказал, что сине-бело-голубые договорились с саудовцами о продаже нападающего за 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

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    Ксения Курашкина
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