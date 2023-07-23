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23:20, 23 июля 2023Спорт

«Зенит» продаст Малкома за рекордную для чемпионата России сумму

«Зенит» продаст бразильского футболиста Малкома за рекордные 60 миллионов евро

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Петербургский «Зенит» договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильского нападающего Малкома за 60 миллионов евро. Об этом председатель правления клуба Александр Медведев сообщил РИА Новости.

Медведев заявил, что половина суммы должна быть выплачена для вступления трансфера в силу, а все платежи должны быть закончены до конца сезона-2023/2024. Он подчеркнул, что никакие бонусы не предусмотрены. «Эта сумма является адекватным отражением талантов Малкома», — добавил представитель клуба.

Согласно Transfermarkt, трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола. В 2016 году «Зенит» продал бразильца Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

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    Анастасия Борисова
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