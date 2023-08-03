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19:06, 3 августа 2023Спорт

«Зенит» официально объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

«Зенит» официально объявил о трансфере Малкома в саудовский «Аль-Хиляль»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Зенит» официально объявил о переходе нападающего Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Соответствующее сообщение появилось на сайте петербургского клуба.

Сине-бело-голубые подтвердили завершение сделки по переходу форварда. «Футбольный клуб "Зенит" благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Саудовский клуб объявил о подписании Малкома 26 июля. Ранее стало известно, что «Зенит» продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму в 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

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    Дарья Коршунова
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