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07:50, 8 августа 2023Спорт

Футболист рассказал о злоупотребляющих алкоголем российских игроках

Футболист «Урала» Бевеев заявил, что во Второй лиге все пьют алкоголь

Фото: Teo Do Rio / Unsplash

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Мингиян Бевеев рассказал о злоупотребляющих алкоголем отечественных игроках. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что во Второй лиге практически все пьют. «Им нечего терять. Они играют в футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Они похоронили в себе футболистов», — отметил он.

Бевеев перешел в «Урал» летом 2022 года и провел в составе екатеринбургского клуба 40 матчей. Он также играл за такие клубы Второй лиги, как «КАМАЗ», «Урал-2», «Носта» и «Митос».

В августе 2022-го российский боец ММА Александр Шлеменко связал алкоголизм в России со смертью главы правительства СССР Иосифа Сталина. Спортсмен заявил, что после Великой Отечественной войны СССР был самой непьющей страной, однако затем политика изменилась.

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    Анастасия Борисова
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