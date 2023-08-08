Захарова обвинила известную американскую газету в кровожадности

Захарова: в New York Times призывали к агрессии против стран Ближнего Востока

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила известную американскую газету New York Times в кровожадности. Пост об этом опубликован в Telegram-канале Министерства иностранных дел.

«Задайте вопрос этой газете: ее нынешний пацифизм — результат передоза прежней кровожадности?» — заявила она.

Дипломат привела подборку статей из New York Times, в которых содержались призывы к агрессии против стран Ближнего Востока и Восточной Азии. Речь идет о материалах из раздела «Мнения», написанных в разные годы разными авторами.

В частности, в 1998 году газета опубликовала колонку с заголовком «Бомбардировок Ирака недостаточно», а один из материалов за 2013 год назывался «Бомбите Северную Корею, пока не поздно». Кроме того, в газете выходили материалы с заголовками «Бомбите Сирию, даже если это незаконно» и «Чтобы не дать Ирану создать бомбу, бомбите его».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ существуют в состоянии военной цензуры. Он также счел, что западные читатели начали уставать от антироссийской риторики.

Перед этим Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что государственный департамент США разослал СМИ указания, в которых рассказал, как нужно освещать новости о России.