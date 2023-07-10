В СВР заявили об идее США внедрить борьбу с российской властью через СМИ

Глава СВР Нарышкин: США захотели внедрить идею борьбы с российской властью через СМИ

Государственный департамент США разослал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям указания по освещению событий вокруг России, их цель — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с российской властью через СМИ. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

«По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России», — заявили в ведомстве.

В пресс-релизе отмечается, что госдеп потребовал от медиа «внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа».