Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 10 июля 2023Интернет и СМИ

В СВР заявили об идее США внедрить борьбу с российской властью через СМИ

Глава СВР Нарышкин: США захотели внедрить идею борьбы с российской властью через СМИ

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Государственный департамент США разослал американским телекоммуникационным и медиакомпаниям указания по освещению событий вокруг России, их цель — внедрить идею о необходимости силовой борьбы с российской властью через СМИ. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина.

«По имеющимся в СВР данным, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company, указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России», — заявили в ведомстве.

В пресс-релизе отмечается, что госдеп потребовал от медиа «внедрять в сознание граждан России идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    В СВР заявили об идее США внедрить борьбу с российской властью через СМИ

    Момент падения лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье попал на видео

    Названы особенности «израильской модели» гарантий безопасности для Украины

    Российские гребцы отказались подписывать декларацию о нейтральности ради ЧМ

    Собянин рассказал о ходе реновации в Москве

    В Германии рассказали о новых поставках военной техники на Украину

    В Центробанке рассказали о новой схеме обмана у телефонных мошенников

    Пленный украинский военный назвал причину потерь ВСУ

    Дуа Липа появилась на публике в оголяющем тело платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости