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20:33, 6 июля 2023Мир

Посол России в США заявил о цинизме американских СМИ из-за сообщений о ЗАЭС

Посол РФ в США Антонов: вбросы в СМИ об угрозе подрыва Россией ЗАЭС циничны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов назвал цинизмом и вбросами сообщения в американских СМИ о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Его цитирует РИА Новости.

«Провокационные вбросы в американских СМИ об угрозе подрыва Россией ЗАЭС показывают цинизм журналистов в США при освещении событий на Украине», — высказался он, обвинив прессу в «подыгрывании преступным замыслам украинских властей» перед саммитом НАТО.

Антонов добавил, что заявления о подготовке провокации в отношении контролируемой РФ атомной станции абсурдны.

5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии Киева на Запорожской атомной электростанции с катастрофическими последствиями велика, а ситуация достаточно напряженная.

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    Антон Похиляк
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