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19:33, 2 августа 2023Интернет и СМИ

Песков заявил о военной цензуре в западных СМИ

Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ живут в состоянии военной цензуры

Фото: Sergei Bobylyov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ существуют в состоянии военной цензуры. Кроме того, по его словам, жители стран Запада устали от антироссийской пропаганды. Его слова приводит ТАСС.

«На Западе много серьезных СМИ, но сейчас они живут в условиях военной цензуры, получают "указиловки" от своих спецслужб», — отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента добавил, что антироссийская пропаганда, публикуемая в западных СМИ, начала утомлять их читателей.

Песков также подчеркнул, что российским СМИ, несмотря на трудности с доступом к аудитории во многих других странах, нужно продолжать работу. «Российские СМИ "вырубили" на Западе. Это не значит, что надо останавливать. Надо конкурировать», — подчеркнул он.

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В 2022-2023 годах видеохостинг YouTube заблокировал каналы многих российских СМИ. В частности, ограничения коснулись Первого канала, телеканалов «Россия 1», НТВ, «Звезда». Кроме того, видеохостинг заблокировал канал российского информагентства Ura.ru, радио «Комсомольская правда» и многих других СМИ и блогеров.

Кроме того, блокировке подверглись страницы подразделений телеканала RT. В частности, в марте Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) удалил страницу телеканала RT Arabic, на которую было подписано 17 миллионов пользователей.

Компания RT DE Productions в феврале прекратила работу в Германии, объяснив это решение давлением местных властей. Французское подразделение канала RT France закрылось в январе после блокировки счетов.

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    Ксения Кривотулова
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