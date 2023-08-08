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13:51, 8 августа 2023Культура

Попавшая в ДТП Лада Дэнс захотела получить от перевозчика 12 миллионов рублей

Попавшая в ДТП Лада Дэнс захотела взыскать с перевозчика 12 миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова), которая накануне попала в серьезное ДТП, решила подать в суд на транспортную компанию, которая организовывала ее перевозку с выступления. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, певица и ее представители хотят взыскать с перевозчика 12 миллионов рублей компенсации. По их мнению, организация не обеспечила необходимых мер безопасности во время поездки артистки и нарушила правила перевозки пассажиров.

Ранее водитель Лады Дэнс назвал причины ДТП с участием певицы.

Авария с участием трех автомобилей, в которое попала артистка, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После ДТП певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу. Позже состояние госпитализированной Лады Дэнс ухудшилось.

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    Анастасия Астахова
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