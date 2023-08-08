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15:33, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Суд в Латвии отклонил иск телеканала «Дождь»

Суд Латвии отклонил иск «Дождя» из-за штрафа за отсутствие аудио на латышском

Фото: Jonathan Farber / Unsplash

Суд в Латвии отклонил иск об отмене штрафа телеканалу «Дождь» (внесен в список иноагентов, структуры признаны нежелательными в РФ) за отсутствие аудиодорожки на латышском языке. Об этом сообщил глава Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в своем Twitter.

«Суд полностью отклонил иск телеканала "Дождь" об отмене решения NEPLP наложить штраф за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Суд установил, что нарушение было совершено сознательно», — говорится в сообщении.

Аболиныш завил, что на суде компания не доказала, что требование предоставить перевод их материалов на латышский язык поставило его в проигрышную позицию по отношению к другим латвийским телеканалам.

Речь идет о штрафе в четыре тысячи евро (примерно 423 тысячи рублей по курсу на 8 августа), который «Дождь» получил за материал о Крыме, в котором не было аудиодорожки на латышском языке.

Ранее стало известно, что Минюст России внес латвийский и нидерландский филиалы телеканала в перечень нежелательных организаций. Ранее о получении организациями этих статусов объявила Генпрокуратура.

В декабре 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию телеканала на вещание. Она давала «Дождю» право распространять информацию в США, странах Евросоюза и других.

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    Мария Большакова
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