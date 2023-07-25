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15:11, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Филиалы телеканала «Дождь» признали нежелательными в России

«Интерфакс»: Генпрокуратура признала нежелательными в РФ филиалы телеканала «Дождь»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательными латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды», — приводит издание слова ведомства.

Как сообщает Генпрокуратура, филиалы созданы журналисткой Натальей Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) после того, как было принято решение об ограничении доступа к сайту, телеканалу и страницам в социальных сетях этого СМИ.

6 декабря 2022 года стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию вещания «Дождя». Она позволяла каналу распространять контент в странах Евросоюза, США и других.

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    Мария Большакова
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