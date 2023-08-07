Минюст признал нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

Минюст признал нежелательными филиалы «Дождя» в Латвии и Нидерландах

Минюст внес латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом), созданные Натальей Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом), в перечень нежелательных организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: TVR Studios B. V., Королевство Нидерландов; SIA TV Rain ("ТВ Дождь"), Латвийская Республика», — сообщает ведомство.

Ранее Генпрокуратура признала эти организации нежелательными на территории России. В декабре 2022 года стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию телеканала. Она давала право «Дождю» распространять информацию в странах Евросоюза, США и прочих.

В марте 2022 года «Дождь» перестал работать в России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. Ведомство сообщает, что СМИ распространяло недостоверную информацию о действиях российской армии во время спецоперации на Украине. Кроме того, редакция призывала к экстремистским и насильственным действиям в отношении россиян.