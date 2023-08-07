Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:32, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Минюст признал нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

Минюст признал нежелательными филиалы «Дождя» в Латвии и Нидерландах

Кадр: «Телеканал Дождь» / YouTube

Минюст внес латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом), созданные Натальей Синдеевой (признана Минюстом России физлицом-иноагентом), в перечень нежелательных организаций. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: TVR Studios B. V., Королевство Нидерландов; SIA TV Rain ("ТВ Дождь"), Латвийская Республика», — сообщает ведомство.

Ранее Генпрокуратура признала эти организации нежелательными на территории России. В декабре 2022 года стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию телеканала. Она давала право «Дождю» распространять информацию в странах Евросоюза, США и прочих.

В марте 2022 года «Дождь» перестал работать в России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. Ведомство сообщает, что СМИ распространяло недостоверную информацию о действиях российской армии во время спецоперации на Украине. Кроме того, редакция призывала к экстремистским и насильственным действиям в отношении россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане. Почему это угрожает интересам России?

    В России резко подешевела одна популярная закуска

    Россиянам развеяли популярные мифы об использовании дезодоранта

    Названа стоимость самого дешевого дома на берегу моря в России

    Мировые цены на нефть перешли к снижению

    Россиянин планировал поджечь военкомат и получил от ФСБ предостережение

    Россиян призвали не использовать стиль Барби в квартирах

    Командир «Ахмата» рассказал о наступлении ВС России на одном из направлений

    Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

    Минюст признал нежелательными латвийский и нидерландский филиалы «Дождя»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости