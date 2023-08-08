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21:15, 8 августа 2023Бывший СССР

Безопасный проезд между Геническом и Арбатской стрелкой восстановили

Проезд в безопасном режиме между Геническом и Арбатской стрелкой восстановили

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Проезд в безопасном режиме между Геническом и Арбатской стрелкой восстановили, об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал транспортную ситуацию в регионе и ответил на вопрос о возможности проезда туда и обратно.

Алексеенко указал, что возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, также нет проблем со снабжением населенных пунктов. «Кому необходимо проехать — езжайте», — добавил он.

6 августа глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ракетной атаке Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту. По его словам, только один снаряд достиг цели, часть ракет сбили силы противовоздушной обороны. Из-за удара повреждено дорожное полотно.

Также стало известно об обстреле Генического моста через пролив Тонкий. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 из 12 ракет удалось сбить.

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    Марина Совина
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