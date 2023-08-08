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09:31, 8 августа 2023Силовые структуры

Осужденная экс-судья Кондрат подралась с бывшим прокурором и попала в карцер

«МК»: экс-судья Кондрат подралась в камере СИЗО с бывшим прокурором из-за сына

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В московском СИЗО бывшая судья Елена Кондрат, осужденная на 9 лет заключения за взятку, подралась с экс-прокурором из Владикавказа Ольгой Швецовой, получившей 12 лет колонии за организацию заказного преступления. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, женщины повздорили в камере из-за сына Кондрат. Он также находится в СИЗО по обвинению в совершении особо тяжких преступлений. Из-за запрета администрации спецучреждения пользоваться туалетом после 22:00 молодой человек объявил голодовку. По этому поводу его мать — Кондрат — слишком бурно, по мнению сокамерницы, выражала беспокойство, поэтому ей сделали замечание.

Конфликт перерос в потасовку, в итоге Кондрат попала в карцер. Именно ее признали зачинщицей.

27 июля Мосгорсуд вынес ей приговор, назначив 9 лет колонии и штраф в 77 миллионов 964 тысячи рублей. Как установил суд, в сентябре 2020 года судья арбитражного суда столицы в ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за непривлечение к субсидиарной ответственности участников дела.

Швецову осудили за организацию преступления, которое она заказала лидеру крупнейшей банды России Аслану Гагиеву, известному как Джако.

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    Любовь Ширижик
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