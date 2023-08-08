Украинская биатлонистка сделала заявление об использовании россиянами оружия

Украинская биатлонистка Кипяченкова выступила против возвращения россиян

Украинская биатлонистка Любовь Кипяченкова в интервью YouTube-каналу Павла Посохова сделала заявление об использовании российскими соперниками оружия на соревнованиях.

Спортсменка выступила против возвращения россиян на турниры. «Мы не будем их воспринимать у себя в спорте, мы даже не можем представить, как это может происходить, когда есть оружие, есть все. Если кто-то кого-то спровоцирует — может быть многое», — заявила она.

Кипяченкова является двукратной чемпионкой Украины в смешанной эстафете. Она не становилась призером на этапах Кубка мира.

Россияне и белорусы не участвовали в международных турнирах в сезоне-2022/2023 по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.