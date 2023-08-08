Депутаты предложили дать женщинам право тратить маткапитал на образование

Депутат Чернышов призвал дать женщинам право тратить маткапитал на образование

В России предложили дать женщинам право тратить маткапитал на свое образование. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. Об этом он сообщает в своем Telegram.

Депутат предложил дополнить новой нормой закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно тексту документа, средства маткапитала можно будет полностью или частично тратить на образование женщины — в том числе на оплату услуг в негосударственных учреждениях.

По словам Чернышова, возможность потратить маткапитал на обучение — выгодная и надежная инвестиция, которая «многократно окупится в дальнейшем». «Это шанс повысить социальный статус женщины, дать ей больше уверенности в завтрашнем дне», — объяснил автор поправок.

Первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам использовать маткапитал для ремонта недвижимости. Она отметила, что неоднократно получала обращения от граждан, которые просили дать им возможность тратить маткапитал на ремонт жилья, где постоянно проживает семья.

Ранее в правительстве решили ужесточить правила выдачи маткапитала. Депутаты ЛДПР внесли поправки, которые разрешают получать льготы только женщинам, которые на момент родов официально являются гражданами России. Таким образом, авторы хотят устранить разночтения положений закона в части определения права на выплату в зависимости от наличия российского гражданства у матери и ребенка, в связи с рождением которого возникает это право.