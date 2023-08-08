Пропавших на Урале мать и ее пятилетнюю дочь нашли в квартире у мужчины без руки

E1.RU: пропавших на Урале мать и ее пятилетнюю дочь нашли в Дегтярске

Пропавших на Урале россиянку и ее пятилетнюю дочь нашли в городе Дегтярске Свердловской области. Об этом пишет портал E1.RU.

Как пишет издание, полиция установила, что в июле россиянка лежала в больнице, где познакомилась с потерявшим руку мужчиной. В результате женщину с девочкой нашли у него в квартире в Дегтярске после того, как их заметили местные жители.

Старшая дочь женщины рассказала порталу, что девочку уже забрал ее отец. По ее словам, ребенок не пострадал, но напуган.

Жительница Первоуральска перестала выходить на связь 6 августа. Как стало известно, она взяла документы, в том числе и на мужа, забрала ребенка и исчезла в неизвестном направлении. Седьмого августа в полицию обратилась старшая дочь россиянки. В беседе с журналистами она рассказала, что к пропаже ее матери может быть причастен боец частной военной компании, к которому женщина, придерживающаяся патриотических взглядов, собиралась в гости.

Всего у ушедшей из дома россиянки четыре дочери, но с родителями живут только младшие. Муж женщины сообщил, что ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее в поселке Буланаш Свердловской области после ссоры с мужем пропала 18-летняя женщина. Как стало известно, супруги воспитывают сына, которому два с половиной года, сейчас мальчик находится с отцом.