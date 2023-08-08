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20:16, 8 августа 2023Силовые структуры

Прокуратура потребовала наказать расследовавших избиение ветерана СВО

Прокуратура недовольна мягкостью расследовавших избиение ветерана СВО

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ потребовала наказать полицейских, расследовавших избиение ветерана СВО в Чите. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Коммерсантъ.

Недовольство надзорного ведомства вызвала слишком мягкая позиция следствия, которое возбудило дело лишь по статьям, связанным с легким причинением вреда здоровью и порче имущества. Дело из регионального управления МВД забрали и передали в следственный комитет России (СКР). Там уже добавили к делу статью о дискредитации армии. Из трех избивавших лишившегося в зоне СВО ноги ветерана один отправлен в СИЗО, второй задержан, третий в розыске.

По версии следствия, в ночь на 6 августа в Забайкальском крае группа россиян избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в СВО на Украине. Нападавшие пристали к мужчине в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и избили, сорвав награды. Пострадавший был госпитализирован.

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    Владимир Седов
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