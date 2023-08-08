Россиянам напомнили о послаблениях на работе в жару

Юрист Нечаева: в жару россиянам полагаются дополнительные перерывы на работе

Максимальная температура, при которой можно работать в помещении, в России составляет плюс 28 градусов, напомнила эксперт по трудовому праву, юрист платформы hh.ru Татьяна Нечаева в разговоре с «Известиями».

Такие требования к микроклимату на работе прописаны в санитарных правилах и нормах (СанПиН), утвержденных главным санитарным врачом России. Поэтому, отметила Нечаева, работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортную температуру, однако в документах не указано, что в офисах необходимо устанавливать кондиционеры.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора от июня 2021 года, если компания не может создать комфортный микроклимат на рабочем месте, при повышении температуры до плюс 29 градусов ей следует сократить рабочее время на два часа, а при плюс 30,5 градуса — на четыре часа.

Эти рекомендации продолжают действовать, однако работодатель может принять и другое решение — на основании нового постановления СанПиН 1.2.3685-21. Там прописано, что при жаре сотрудники могут рассчитывать на дополнительные оплачиваемые перерывы или освобождение от работы с сохранением двух третей от среднего заработка.

Если права работника не соблюдается, Нечаева советует сначала обсудить проблему с руководством, четко изложив свою жалобу — возможно, начальник не был осведомлен о микроклимате в офисе или ранее не обращал на это внимания. Если устные претензии не возымеют эффекта, можно перейти к письменным. При дальнейшем бездействии руководства россиянин вправе подать жалобу в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор.

После прихода в Россию аномальной жары в Госдуму внесли законопроект, предлагающий законодательно закрепить сокращение рабочего дня или смены во время жары. Согласно инициативе, сотрудник может потребовать у работодателя сократить рабочее время на час при температуре от 28,5 градуса Цельсия, на два часа при температуре от 28,6 до 29 градусов, на четыре часа при температуре от 29,1 градуса и выше.

