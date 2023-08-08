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11:49, 8 августа 2023Спорт

В Федерации тяжелой атлетики России отреагировали на недопуск спортсменов к ЧМ

Президент ФТАР заявил, что россияне не подписали декларации для участия в ЧМ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов оценил решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о недопуске российских спортсменов до чемпионата мира-2023. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, россиян заставляли подписывать дискриминационные декларации, от чего спортсмены отказались. «Наши спортсмены ничего не нарушили — ни спортивные правила, ни антидопинговые. Мы отказались выступать на дискриминационных основах. Ни один спортсмен нам не прислал подписанную декларацию», — отреагировал Агапитов.

О недопуске россиян до турнира стало известно 7 августа. Спортсмены могли принять участие в турнире, который пройдет с 4 по 17 сентября в саудовском Эр-Рияде.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

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    Алексей Гусев
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