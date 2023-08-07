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22:25, 7 августа 2023Спорт

Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем россиянам в допуске к ЧМ

Международная федерация тяжелой атлетики отказала россиянам в допуске к ЧМ-2023

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказала всем россиянам в допуске к чемпионату мира 2023 года в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены могли принять участие в турнире, который пройдет с 4 по 17 сентября. Отмечается, что исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов.

20 мая IWF объявила, что российские и белорусские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию ради участия в этапе Гран-при на Кубе и пропустят соревнования. Этот турнир является отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

О допуске россиян на соревнования под эгидой IWF стало известно 12 мая. Для получения нейтрального статуса атлеты должны подтвердить отсутствие связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности, а также доказать, что никогда ранее не высказывались в поддержку событий на Украине.

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    Анастасия Борисова
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