Роман Костомаров показал видео беговой тренировки на протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал новое видео тренировки после протезирования.

В ролике спортсмен прыгает и бегает по кругу. «Ура! Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — написал Костомаров.

5 августа о состоянии фигуриста рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что для 46-летнего Костомарова изготовят ручные протезы.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.