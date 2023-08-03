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00:13, 3 августа 2023Спорт

В Кремле рассказали о состоянии Костомарова

Дмитрий Песков заявил, что фигуристу Роману Костомарову сделают ручные протезы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков заявил, что 46-летнему спортсмену проведут операцию, делая ручные протезы. «У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз [использовать протезы]. Ноги уже научился», — поделился подробностями он.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. Фигурист регулярно публикует видео с тренировок. На кадрах он занимается с протезами на ногах.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Анастасия Борисова
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