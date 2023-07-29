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15:35, 29 июля 2023Спорт

Костомаров показал новое видео тренировки после протезирования

Костомаров показал видео тренировки, на котором он поднимается на степ-платформу

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в Telegram новое видео с тренировок после протезирования.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал ролик спортсмен. На видео он на протезах поднимается на высокую степ-платформу и спускается с нее.

25 июля Костомаров опубликовал видео с детьми в аэропорту. «Вернулись мои конфетки с отдыха! Теперь наконец-то все вместе дома. Семья в сборе», — написал 46-летний спортсмен.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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