Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

Футболист «Балтики» Радмановац заявил, что РПЛ сильнее сербского чемпионата

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Сербии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, турниры совершенно не похожи. «Здесь есть большая разница. Российский чемпионат гораздо сильнее», — заявил Радмановац.

Серб играет за «Балтику» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел три матча в составе калининградского клуба, в которых не отметился результативными действиями.

8 августа воспитанник «Краснодара» Сергей Бородин, выступавший за иерусалимский «Бейтар», сравнил уровень футбола в России и Израиле. По его мнению, только три лучших израильских команды соответствуют уровню РПЛ.