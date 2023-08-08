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16:25, 8 августа 2023Спорт

Футболист клуба РПЛ сравнил уровень чемпионатов России и Сербии

Футболист «Балтики» Радмановац заявил, что РПЛ сильнее сербского чемпионата

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Защитник калининградской «Балтики» Никола Радмановац сравнил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Сербии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам игрока, турниры совершенно не похожи. «Здесь есть большая разница. Российский чемпионат гораздо сильнее», — заявил Радмановац.

Серб играет за «Балтику» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он провел три матча в составе калининградского клуба, в которых не отметился результативными действиями.

8 августа воспитанник «Краснодара» Сергей Бородин, выступавший за иерусалимский «Бейтар», сравнил уровень футбола в России и Израиле. По его мнению, только три лучших израильских команды соответствуют уровню РПЛ.

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    Алексей Гусев
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