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12:48, 8 августа 2023Спорт

Министр спорта Казахстана оценил возможное выступление Самоделкиной за страну

Министр спорта Казахстана Оралов заявил, что Самоделкиной нет в составе сборной

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов оценил возможное выступление фигуристки Софьи Самоделкиной в составе сборной страны на международных соревнованиях. Об этом сообщает «Казинформ».

По его словам, спортсменка получила гражданство Казахстана, но на данный момент ее нет в составе сборной страны. «Конечно, она имеет право участвовать в соревнованиях, начать заниматься. Там есть своя процедура отбора, но сейчас такой вопрос на повестке не стоит», — заявил Оралов.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что вопрос о переходе спортсменки будет рассмотрен не ранее декабря.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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    Алексей Гусев
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