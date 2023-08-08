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13:39, 8 августа 2023Россия

Памфилова допустила перенос выборов в отдельных районах новых регионов России

Памфилова: ЦИК может отложить выборы в отдельных районах новых регионов России

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России, допустила глава комиссии Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, выборы могут быть перенесены в последний момент из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.

Памфилова ранее огласила решение ЦИК о проведении выборов в четырех новых регионах России. По ее словам, после консультаций с ФСБ и Минобороны представляется возможным проведение там выборов.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на проведение выборов в субъектах России, в которых введено военное положение. На данный момент в стране четыре региона с введенным военным положением: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

В сентябре главы регионов будут избираться в 21 субъекте. 17 губернаторам предстоит переизбраться на новые сроки, еще четверо будут баллотироваться на первый срок, среди них руководители Смоленской и Омской областей Василий Анохин и Виталий Хоценко, а также глава Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.

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    Анастасия Шейкина
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