Apple сэкономит на производстве процессоров для iPhone

The Information: TSMC будет компенсировать Apple бракованные чипы

Американская компания Apple договорилась о выгодной сделке по производству новых процессоров. Об этом сообщает издание The Information.

Как стало известно авторам медиа, Apple заключила с тайваньской компанией TSMC выгодный контракт, по которому производитель выпустит для корпорации процессоры нового поколения, созданные по трехнанометровому техпроцессу. Согласно договору, IT-гигант приобретет «огромное» количество чипов для новых iPhone и Mac, тогда как исполнитель будет компенсировать расходы от выпуска бракованных образцов.

Специалисты издания объяснили, что обычно заказчику приходится платить за каждую произведенную единицу, включая бракованные экземпляры. «Заказы Apple у TSMC, по-видимому, достаточно велики, чтобы тайваньская компания могла позволить себе не взимать с партнера плату за бракованные образцы», — отметили авторы. В этом случае корпорация Тима Кука заметно сэкономит на производстве процессоров.

По оценке журналистов, Apple сэкономит достаточно большую сумму. Специалисты отметили, что лишь 70 процентов из произведенных процессоров соответствуют предъявляемым требованиям. В материале говорится, что Apple является «безусловно крупнейшим клиентом TSMC», поэтому в тайваньской компании пошли навстречу партнеру.

Ранее инсайдеры рассказали, что Apple впервые выпустит смартфон, который будет иметь 2 терабайта встроенной памяти. В минимальной комплектации iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут иметь 256 гигабайт встроенной памяти.