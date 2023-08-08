Чешский игрок клуба КХЛ рассказал об угрозах из-за выступления в России
Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал о том, как восприняли на родине его решение выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам игрока, в течение первого года ему угрожали. Кроме того, Шулаку поступали звонки от представителей чешских властей. «Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все», — заявил Шулак.
15 января 2022 года чех продлил контракт с «Адмиралом». 1 мая этого года защитник стал хоккеистом «Авангарда».
25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.