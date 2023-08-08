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12:06, 8 августа 2023Спорт

Чешский игрок клуба КХЛ рассказал об угрозах из-за выступления в России

Чешский защитник «Авангарда» Шулак рассказал об угрозах из-за игры в России

Фото: Johan Bernst / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак рассказал о том, как восприняли на родине его решение выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, в течение первого года ему угрожали. Кроме того, Шулаку поступали звонки от представителей чешских властей. «Многие уже смирились. Сейчас мне уже почти никто не звонит. А когда звонит, то я не разговариваю с ними. Просто сразу молча скидываю звонок и все», — заявил Шулак.

15 января 2022 года чех продлил контракт с «Адмиралом». 1 мая этого года защитник стал хоккеистом «Авангарда».

25 августа прошлого года Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. С аналогичными заявлениями выступали в Словакии, Финляндии и Швеции.

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    Алексей Гусев
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