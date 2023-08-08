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18:30, 8 августа 2023Спорт

«Урал» победил «Ростов» в матче Кубка России

«Урал» победил «Ростов» со счетом 1:0 в матче Кубка России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Кубка России пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник Александр Юшин. После двух туров «Урал» и «Ростов» набрали по три очка.

В следующем туре екатеринбургский клуб встретится на выезде с казанским «Рубином» 29 августа. «Ростов» днем позднее примет московский «Локомотив».

В РПЛ «Ростов» занимает седьмое место, набрав четыре очка. В последнем матче команда потерпела разгромное поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:5. «Урал» располагается на четвертом месте, имея в активе семь очков.

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    Анастасия Борисова
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