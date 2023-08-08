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11:14, 8 августа 2023Мир

В США сообщили об уходе российских и китайских кораблей от Аляски

ABC News: 11 российских и китайских кораблей уходят от побережья Аляски

Фото: Nathan Howard / Reuters

11 российских и китайских кораблей, которые ранее патрулировали в районе Алеутских островов недалеко от побережья Аляски, уходят из региона. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на двух чиновников.

Эти корабли участвовали в совместных морских учениях России и Китая. Они провели патрулирование в районе Алеутских островов. Руководство США отправило четыре эсминца для отслеживания их передвижения.

Теперь стало известно, что корабли удаляются от территориальных вод США. Телеканал не сообщил, насколько близко эти корабли подошли к берегам Аляски.

Ранее выяснилось, что в первые пять месяцев 2023 года импорт США товаров из Китая сократился на 24 процента. В результате ведущим торговым партнером американцев стала Мексика, а компании страны, включая HP и Lego, пытаются перестроить свои цепочки поставок так, чтобы не оказаться «зажатыми между соперничающими сверхдержавами».

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    Александр Слабиев
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