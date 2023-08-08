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21:34, 8 августа 2023Спорт

Стали известны результаты вскрытия бывшего вратаря ЦСКА и сборной России

Сестра Мандрыкина заявила, что на фоне болезни у футболиста не выдержало сердце

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сестре бывшего вратаря московского ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина Жанне стали известны результаты вскрытия брата. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Мандрыкина заявила, что диагноз был подтвержден. «На фоне продолжительной болезни не выдержало сердце», — рассказала она.

Об уходе Мандрыкина стало известно 6 августа. У 41-летнего бывшего спортсмена произошел инфаркт. В больницу его привезла реанимационная бригада после ухудшения состояния.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого получил перелом позвоночника. После этого он был прикован к инвалидной коляске, почти полностью лишившись возможности двигаться.

Мандрыкин выступал за ЦСКА на протяжении большей части карьеры. В составе армейцев голкипер трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России и четырежды — Кубок страны. Также вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Анастасия Борисова
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