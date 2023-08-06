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14:15, 6 августа 2023Спорт

Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу

Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Умер бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил его первый тренер Валерий Горохов, слова которого приводятся в Telegram-канале «ОсНова».

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться», — заявил Горохов, добавив, что у 41-летнего спортсмена произошел инфаркт.

ЦСКА, за который Мандрыкин выступал на протяжении большей части карьеры, в Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким футболиста. В составе армейцев голкипер трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России и четырежды — Кубок страны. Также вместе с ЦСКА он стал обладателем Кубка УЕФА.

За национальную сборную Мандрыкин провел два матча в 2003 году.

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    Дарья Коршунова
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