Угрожавшему русской пациентке молдавскому врачу назначили курсы по этике

Молдавскому врачу, угрожавшему русской больной автоматом, назначили курсы этики

Молдавскому врачу Эдуарду Чернолеву, который в ранее опубликованном видео отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом, назначили курсы по этике. Такое решение вынесла Комиссия по этике и деонтологии Республиканской клинической больницы, пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

При этом комиссия не нашла серьезных нарушений в действиях Чернолева. «Выяснилось, что пациентка получила необходимую медицинскую помощь, хирургическое вмешательство было произведено успешно. Пациентка заявила, что не имеет претензий к врачу», — сообщили в медицинском учреждении.

При этом в комиссии признали несоответствующее этическим нормам поведение врача. Чернолеву назначили посещение посещение курсов по теме «Этика и деонтология медицинского работника».

Ранее в сети опубликовали видео, на котором к молдавскому врачу пришла пациентка. Она поздоровалась с ним по-русски, он приветствовал ее по-румынски. Затем Чернолев заявил, что его это оскорбило и он не будет ее оперировать. Вскоре после врач объяснил произошедшее шуткой.