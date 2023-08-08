Диетолог назвала главное правило заваривания чая

Диетолог Дюваль: заварку нужно заливать не кипятком, а 80-градусной водой

Чай лучше заваривать не кипятком, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Главное правило заваривания чая она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Дюваль, кипяток необходим на первом этапе — им нужно обдать чайник. «После заливаем заварку кипятком на несколько секунд. После того как листья полностью покрылись кипятком, мы сразу же сливаем то, что получилось», — сказала Дюваль.

Затем, по ее словам, листья чая следует залить 80-градусной водой. «80-градусная вода более бережная, и заварка отдает весь свой вкус и аромат. После того как мы ошпарили его кипятком, выкладываем определенное количество заварки, все зависит от сорта чая и рекомендаций по количеству и крепости», — сказала Дюваль, добавив, что те же правила подходят и для зеленого чая.

Ранее Дюваль назвала россиянам правила выбора чая. По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок его годности.