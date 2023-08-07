Россиянам перечислили правила выбора чая

Диетолог Дюваль: если в чайной заварке есть палочки, она некачественная

При выборе чая нужно осмотреть его упаковку и саму заварку, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Правила выбора чая она перечислила россиянам в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, как и при покупке скоропортящихся продуктов, при выборе чая нужно обратить внимание на срок его годности. Кроме того, сказала Дюваль, чай должен быть упакован в фольгу, которая сохраняет его свежесть и аромат.

После покупки, продолжила диетолог, следует высыпать чай и тщательно осмотреть его. «Если есть чайный лом — палочки, порошкообразные взвеси, — то это некачественная заварка. По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть», — добавила она, предложив потребителям нюхать заварку на предмет запаха плесени. Она уточнила, что безопасная для здоровья заварка должна пахнуть сухой травой.

После того как чай заливается горячей водой, заключила диетолог, каждый листик должен раскрыться. На поверхности также не должен плавать мусор.

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