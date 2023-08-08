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11:39, 8 августа 2023Россия

Атакованный дроном ВСУ российский танкер «Сиг» отбуксируют на завод

Росморречфлот: атакованный дроном ВСУ танкер «Сиг» отбуксируют на завод

Фото: Reuters

Российский танкер «Сиг», который 5 августа в Керченском проливе был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ), отбуксируют на завод. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

«Одновременно с продолжением работ на АС ведется подготовка к началу буксировки т/х "Сиг" на судоремонтное предприятие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что для поврежденного дроном «Сига» изготовили железный пластырь. Тогда же в Россморречфлоте отчитались, что специалисты занимаются откачкой забортной воды из балластных танков и осушают машинное отделение.

В ночь на 5 августа украинские войска атаковали российский танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных бесплотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.

Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки на танкер «Сиг» заявил, что за попытку устроить экологическую катастрофу в Черном море Украина «должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше».

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    Анастасия Шейкина
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