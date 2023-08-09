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02:57, 9 августа 2023Мир

В США назвали помогающее России решение Байдена

Сенатор Баррассо: решение Байдена блокировать добычу урана в Аризоне помогает РФ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо назвал решение президента США Джо Байдена, которое помогает России. По его словам, которые приводятся на сайте сената, таковым является объявление земель в Аризоне национальным памятником и, как следствие, блокирование добычи урана в этом регионе.

«Президент Байден снова помогает нашим врагам, отказывая американцам в доступе к необходимым нам ресурсам», — заявил политик.

Баррассо подчеркнул, что США импортируют из России в три раза больше урана, чем производят. Сенатор также напомнил, что законодательный орган выступил за увеличение внутреннего производства урана, чтобы сократить зависимость от российских ресурсов.

Однако Байден своим решением блокирует доступ к ключевым месторождениям полезных ископаемых для удовлетворения своего «левого» электората, заключил политик.

Ранее военные, захватившие власть в Нигере, решили приостановить экспорт урана и золота во Францию. На фоне этого цены на металл начали расти.

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    Марина Совина
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