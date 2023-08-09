ЦСКА проиграл «Факелу» в матче Кубка России

«Факел» со счетом 2:0 обыграл ЦСКА в матче группового этапа Кубка России

ЦСКА проиграл «Факелу» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве. Гости одержали победу со счетом 2:0. Дублем отметился форвард Максим Максимов, забивший на 15-й и 79-й минутах.

Несмотря на поражение, ЦСКА с тремя очками продолжает сохранять лидерство в группе A. У других команд квартета — «Факела», «Сочи» и «Оренбурга» — также по три очка, но они уступают армейцам по дополнительным показателям.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В финальном матче столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти ЦСКА оказался сильнее — 6:5.