Врач назвала условия для хорошего сна в жаркие ночи

Терапевт Ольга Бакшутова призвала заранее охлаждать комнату, чтобы лучше спать

Руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова призвала заранее хорошо охлаждать комнату, чтобы лучше спать в жаркие ночи. Условия для полноценного отдыха ночью терапевт назвала «Ленте.ру».

По словам врача, для хорошего сна нужна прохладная темная комната. Бакшутова посоветовала заранее охлаждать спальни с помощью кондиционера. Также, добавила она, на помощь придут плотные шторы, защищающие комнату от солнца.

на 14 минут дольше, чем обычно, человек засыпает в жаркие ночи

Подушки и постельное белье днем нужно хранить в шкафу, чтобы они не нагревались на кровати, продолжает терапевт.

Во время засыпания температура тела человека снижается. Поэтому в прохладной комнате и на прохладном белье можно отойти ко сну быстрее Ольга Бакшутова терапевт

Поддержание низкой температуры и темноты в комнате ускоряет выработку мелатонина — гормона сна, объяснила Бакшутова. Также температура в комнате влияет на продолжительность разных фаз сна, влияющих на организм даже во время последующего бодрствования.

+18 градусов Цельсия оптимальная температура для спальни

Ранее врачи рассказали «Ленте.ру», как пережить жару без проблем со здоровьем. Среди прочего, они призвали не выходить на улицу без необходимости до 16:00.

