Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:41, 9 августа 2023Забота о себе

Врач назвала условия для хорошего сна в жаркие ночи

Терапевт Ольга Бакшутова призвала заранее охлаждать комнату, чтобы лучше спать

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова призвала заранее хорошо охлаждать комнату, чтобы лучше спать в жаркие ночи. Условия для полноценного отдыха ночью терапевт назвала «Ленте.ру».

По словам врача, для хорошего сна нужна прохладная темная комната. Бакшутова посоветовала заранее охлаждать спальни с помощью кондиционера. Также, добавила она, на помощь придут плотные шторы, защищающие комнату от солнца.

на 14
минут

дольше, чем обычно, человек засыпает в жаркие ночи

Подушки и постельное белье днем нужно хранить в шкафу, чтобы они не нагревались на кровати, продолжает терапевт.

Во время засыпания температура тела человека снижается. Поэтому в прохладной комнате и на прохладном белье можно отойти ко сну быстрее

Ольга Бакшутоватерапевт
Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Поддержание низкой температуры и темноты в комнате ускоряет выработку мелатонина — гормона сна, объяснила Бакшутова. Также температура в комнате влияет на продолжительность разных фаз сна, влияющих на организм даже во время последующего бодрствования.

+18
градусов Цельсия

оптимальная температура для спальни

Ранее врачи рассказали «Ленте.ру», как пережить жару без проблем со здоровьем. Среди прочего, они призвали не выходить на улицу без необходимости до 16:00.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при мощном взрыве под Москвой резко выросло

    Нападение с ножом на сотрудника ПВЗ в Подмосковье попало на видео

    Воробьев заявил об увеличении числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    Достоевский стал самым издаваемым автором России

    Польша назвала число готовых к отправке на границу с Белоруссией военных

    Разрушения в цехе недалеко от взорвавшегося ангара под Москвой сняли на видео

    Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехники

    Назван срок начала тестирования цифрового рубля

    Последствия взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде попали на видео

    Раскрыты масштабы разрушений завода в Сергиевом посаде после взрыва

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости