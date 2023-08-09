Врач назвала условия для хорошего сна в жаркие ночи
Руководитель управления цифровой медицины Страхового дома ВСК Ольга Бакшутова призвала заранее хорошо охлаждать комнату, чтобы лучше спать в жаркие ночи. Условия для полноценного отдыха ночью терапевт назвала «Ленте.ру».
По словам врача, для хорошего сна нужна прохладная темная комната. Бакшутова посоветовала заранее охлаждать спальни с помощью кондиционера. Также, добавила она, на помощь придут плотные шторы, защищающие комнату от солнца.
дольше, чем обычно, человек засыпает в жаркие ночи
Подушки и постельное белье днем нужно хранить в шкафу, чтобы они не нагревались на кровати, продолжает терапевт.
Во время засыпания температура тела человека снижается. Поэтому в прохладной комнате и на прохладном белье можно отойти ко сну быстрее
Поддержание низкой температуры и темноты в комнате ускоряет выработку мелатонина — гормона сна, объяснила Бакшутова. Также температура в комнате влияет на продолжительность разных фаз сна, влияющих на организм даже во время последующего бодрствования.
оптимальная температура для спальни
Ранее врачи рассказали «Ленте.ру», как пережить жару без проблем со здоровьем. Среди прочего, они призвали не выходить на улицу без необходимости до 16:00.