Россию накрыла аномальная жара. Как легче ее перенести, что лучше есть и сколько нужно пить воды?

Врач Светлана Каневская в жаркие дни призвала не выходить на улицу до 16:00

Десятки регионов страны накрыла аномальная жара. Москвичи уже пережили самые горячие дни лета, а жителям Волгоградской, Астраханской, Саратовской областей, Урала, Челябинска и других регионов о похолодании приходится только мечтать. «Лента.ру» поговорила с врачами, которые рассказали, какие меры нужно принять, чтобы пережить знойный август без вреда для здоровья.

Как жара вредит здоровью

Жара вредит всем, но особенно пагубно она сказывается на самочувствии пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания и вредные привычки, предупредили собеседники «Ленты.ру».

Спортивный врач Александра Чистякова рассказала, что при температуре выше 36 градусов увеличивается нагрузка на сердце и повышается артериальное давление. В результате организм, пытаясь охладиться, активирует потоотделение — это приводит к дегидратации, то есть обезвоживанию.

Человек начинает ощущать жажду даже при дегидратации в два-три процента

Александра Чистякова спортивный врач

По словам Чистяковой, в жаркую погоду кровь становится гуще, увеличивается нагрузка на сердце, повышается риск образования тромбов. Обезвоживание может быть причиной внезапных обмороков: в таких условиях при резком изменении положения тела давление не повышается, а снижается, что уменьшает кровоток в мозге.

Также, по ее словам, признаками перегрева могут быть не совсем типичные реакции — например, боли в мышцах, изменение стула, носовое кровотечение.

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Не выходить на улицу без надобности

Медицинский директор группы компаний «Медскан», врач-терапевт Светлана Каневская настоятельно рекомендует в знойные дни не выходить на улицу без особой надобности. Прогулки, по ее словам, необходимы, но отправляться на них нужно рано утром или вечером, когда жара еще не началась или уже спадает.

c 11:00 до 16:00 в жару нужно оставаться в прохладном помещении

Это же правило относится к тем, кто занимается работой на приусадебном участке, говорит врач. В огород можно выходить только в прохладное время дня, чтобы избежать теплового удара и снизить риск инфаркта и инсульта у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Постарайтесь поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе, но не менее 21 градуса, чтобы не переохлаждаться и не испытывать резкую смену температур», — советует Каневская.

При выходе на улицу нужно выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей, продолжает она. Лучший материал — лен, он отлично пропускает воздух и влагу и защищает тело от перегревания.

Не забывайте о головном уборе. Можно прятаться от солнца и под зонтом Светлана Каневская врач-терапевт

Заведующий отделением неотложной помощи филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково, врач-терапевт Александр Доленко добавил, что жару нужно пережидать в хорошо проветриваемом помещении. В идеале в нем должен работать кондиционер.

«Однако помните, что кондиционер при длительной работе накапливает бактерии, вызывающие разные заболевания, в том числе аллергию. Поэтому перед жарким сезоном кондиционеры нужно промывать и дезинфицировать», — напомнил о технике безопасности врач.

Как выспаться в жару

В жару у многих людей появляются проблемы со сном, отмечают собеседники «Ленты.ру». Для того чтобы полноценно отдохнуть ночью, необходимо соблюдать несколько правил. По словам Каневской, на ночь нужно открывать окна, чтобы в помещение поступал прохладный свежий воздух.

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Если же столбик термометра не опускается достаточно даже ночью, на помощь придут кондиционеры. Но спать непосредственно под потоками холодного воздуха нельзя, предупреждает Доленко, иначе можно переохладиться и заболеть.

Он рекомендует настраивать кондиционер так, чтобы поток холодного воздуха был направлен параллельно потолку. При этом воздух будет плавно опускаться вниз, а помещение — равномерно охлаждаться.

Сколько воды нужно пить в жару

С потом организм теряет много жидкости, и эти потери нужно обязательно восполнять. По словам Доленко, необходимо пить минимум полтора литра воды в течение дня. Если у пожилых людей нет сердечно-сосудистых заболеваний и противопоказаний, то им нужно пить столько же.

Если речь идет о взрослом человеке, активно занимающемся спортом, то ему нужно выпивать около трех литров воды в день. Впрочем, коллега Доленко Каневская призывает в жару временно воздержаться от активного спорта, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сердце.

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1,5 — 2 литра воды нужно выпивать здоровому взрослому человеку в жаркий день

Доктор Чистякова призывает умываться и принимать душ как можно чаще, если есть такая возможность. Для охлаждения можно положить на шею смоченное холодной водой полотенце. «Не стоит умываться и купаться в очень холодной воде, — предупреждает она. — Контрастное сужение сосудов может привести к неожиданным реакциям организма, вплоть до потери сознания».

Что можно есть в жару

В жару у многих пропадает аппетит, и это нормально. По словам Доленко, не нужно употреблять тяжелую пищу — жирные и жареные продукты. Меню должно быть легким, близким к средиземноморской диете. В нем должно быть много овощей, фруктов, воды, зеленого чая.

При покупке продуктов в жару как никогда важно внимательно проверять условия хранения и срок годности, чтобы избежать пищевого отравления

Чистякова добавила, что в жару лучше подходит частое дробное питание каждые три-четыре часа маленькими порциями.

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Забыть про косметику и вредные привычки

Доленко рекомендует в жаркую погоду по возможности отказаться от косметики. Многие косметические средства, по его словам, забивают поры кожи, через которые идет влагообмен и охлаждение организма. В итоге кожа не дышит, что плохо сказывается как на внешнем виде, так и на здоровье в целом.

Хорошо в жару использовать термальную воду. Баллончики с ней продаются в аптеках. Когда становится жарко, можно опрыскивать себя термальной водой, таким образом дополнительно охлаждаясь Александр Доленко врач-терапевт

Его коллега Каневская отметила, что в жаркие солнечные дни все же стоит использовать одно косметическое средство — солнцезащитный крем. Чтобы не сгореть на солнце, не страдать от боли в краткосрочной перспективе и от онкологических кожных заболеваний в долгосрочной, нужно пользоваться солнцезащитными средствами даже в городе.

Чистякова, в свою очередь, настоятельно рекомендовала отказаться от курения и употребления алкоголя в знойные дни. Расширение сосудов в жару может привести к головной боли и тошноте, а также стать причиной инсульта или инфаркта.