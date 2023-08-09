Известный рэпер рассказал о причинах проблем с дыханием и потере голоса

Рэпер Баста Раймс рассказал, что едва не потерял голос из-за полипов

Рэпер Баста Раймс раскрыл причину проблем с дыханием и рассказал о риске потери голоса. Своим диагнозом он поделился в интервью журналу Men's Health.

Оказалось, что причиной одышки и похожих на астму приступов были полипы, которые образовались на голосовых связках Раймса и так разрослись, что заблокировали около 90 процентов его дыхательных путей. Полипы угрожали не только жизни известного музыканта, но и его карьере, поскольку влияли на голос.

Проблемы с дыханием и весом, который рэпер начал активно набирать после кончины отца в 2014 году, стали очевидны после нескольких опасных эпизодов. Один раз он едва не задохнулся после секса с бывшей партнершей, которая после инцидента потребовала, чтобы возлюбленный похудел. А в 2019 году Раймс потерял сознание в машине, и его сыну и телохранителям понадобилось 45 минут, чтобы поднять его в квартиру и привести в чувство.

Узнав про полипы, музыкант и отец шестерых детей долго избегал операции, боясь потерять голос, который остается главным источником его дохода. Однако в итоге он был вынужден прибегнуть к помощи хирургов, потому что лечащий врач заявил, что в ином случае Раймс просто может задохнуться во сне.

После операции рэпер всерьез взялся за свое тело и решил поправить здоровье. В октябре 2020 года рэпер впервые продемонстрировал поклонникам, как сильно похудел — со 154 до 115 килограммов. В мае 2021 года он рассказал, что продолжает следить за собой, «чтобы выжить и обеспечивать семью».

Похудеть Раймсу удалось благодаря активным физическим упражнениям два-три раза в день, насыщенному белком рациону и питанию раз в два с половиной часа.

Ранее 42-летняя американская певица и актриса Джессика Симпсон ответила на подозрения в том, что похудела с помощью инъекций Ozempic. По словам актрисы, она добилась подтянутой фигуры благодаря целеустремленности.

